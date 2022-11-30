Гендиректор «Зенита»: «Это чемпионство будет 10-м. У второй звезды – огромное символическое значение»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что мотивирует команду.
– Проиграв «Ахмату», «Зенит» упустил возможность пройти сезон в РПЛ без поражений. Какую дополнительную мотивацию будете искать для игроков?
– Самая главная мотивация – стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке (в РПЛ клуб имеет право нанести звезду на футболку после пяти чемпионств – прим. Sports.ru) имеет огромное символическое значение.
Все игроки, которые были и будут причастны, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать, – сказал Медведев.
После 17 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
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