Гендиректор «Зенита»: «Это чемпионство будет 10-м. У второй звезды – огромное символическое значение»

Гендиректор рассказал, что мотивирует команду.

– Проиграв «Ахмату», «Зенит» упустил возможность пройти сезон в РПЛ без поражений. Какую дополнительную мотивацию будете искать для игроков?

– Самая главная мотивация – стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке (в РПЛ клуб имеет право нанести звезду на футболку после пяти чемпионств – прим. Sports.ru) имеет огромное символическое значение.

Все игроки, которые были и будут причастны, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать, – сказал Медведев.

После 17 туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.