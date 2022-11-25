Бэйл после 0:2 от Ирана: «Уэльс опустошен, других слов не подобрать. Мы должны взять себя в руки, но это будет непросто»
Гарет Бэйл прокомментировал поражение от сборной Ирана (0:2) на ЧМ-2022.
Команда Уэльса, находясь в меньшинстве, пропустила два мяча на девятой и одиннадцатой компенсированной минуте ко второму тайму.
«Мы опустошены. Других слов и не подобрать. Мы боролись до самой последней секунды, и в следующий раз нам нужно сделать это снова.
Мы все опустошены, но должны взять себя в руки. Это будет непросто. Посмотрим, как все пойдет дальше», – сказал футболист сборной Уэльса.
Бэйл призвал учителей школ Уэльса включить детям матч с Ираном вместо уроков: «Такой мини-урок истории»
Комментарии