Дмитрий Шнякин предложил скидывать примеры «ахинеи и деградации» в его работе в комментариях к новости на Sports.ru

Дмитрий Шнякин выразил готовность выслушать критические замечания.

Ранее комментатор «Матч ТВ» ответил на критику со стороны зрителей в комментариях на Sports.ru. Затем он предложил пользователям поделиться конкретными претензиями. Сделать это можно в комментариях по ссылке.

– Шнякин сейчас деградировал, несет абсолютную ахинею, слишком эмоциональный, при этом недалекий комментарий. Такое впечатление, что Шнякин – это женщина с бородой. Такие эмоции больше присущи женщинам, – написал один из пользователей.

– Ну ок, «ахинея», «деградировал», «недалекий». Ну пожалуйста, родной, миленький, дружище... Ну один пример хотя бы по каждой из категорий! Примеееер. И давай вместе обсудим. Ноль проблем. Это ж не сложно.

Или давайте так. В этой новости есть список тем, моих рассуждений в матче США – Англия. ЧТО из этого – ахинея? Вот прям абсолютная ахинея. Вам даже не надо сейчас слушать репортаж с матча Уэльс – Англия, просто прочтите то, что уже написано. И подчеркните абсолютную ахинею красным карандашиком.

– Ну, дай свою почту, я готов тратить время.

– Извините, но не буду в открытом доступе публиковать адрес почты. Есть телеграм-канал, я с удовольствием там со всеми общаюсь. Пишите в комменты, 0 проблем.

Ну странно выходит. Пишете про «абсолютную ахинею», про «недалекость». Ну вот же. Позади почти 100 минут игры Уэльс – Англия. Оцените, пишите примеры. Или сотни других моих матчей: приводите примеры ахинеи и деградации. Мне реально интересно.

Так даже кусочки своего репортажа в комменты закинул. Ну прочитайте новость, под которой пишем тут. Найдите там ахинею и недалекость, будьте добры.

С уважением. Жду в тг-канале, а лучше прямо здесь, – написал Шнякин.