У Ван Гала нет поражений в 10 матчах ЧМ – это рекорд

Луи ван Гал установил рекорд по матчам на чемпионатах мира без поражений.

На групповом этапе сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0), сыграла вничью с Эквадором и победила Сенегал (2:1).

Для 71-летнего главного тренера Нидерландов сегодняшний матч с катарцами стал 10-м на чемпионатах мира. У ван Гала 7 побед и 3 ничьих – это лучший результат среди тренеров, не проигрывавших на турнире.

На ЧМ-2014 сборная Нидерландов с ван Галом завоевала бронзу. В полуфинале того чемпионата мира команда уступила Аргентине, однако лишь в серии пенальти.

В Катаре ван Гал вывел Нидерланды в 1/8 финала с первого места.