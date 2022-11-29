Нидерланды — Катар — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 29.11.2022
Сборная Катара завершила выступление на домашнем Чемпионате мира, проиграв сборной Нидерландов в третьем туре со счётом 0:2.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
«Оранжевые» открыли счёт на 26-й минуте после мощного удара Коди Гакпо. На 49-й минуте Френки де Йонг удвоил преимущество Нидерландов.
На 68-й минуте Стивен Бергвейн забил третий мяч, однако из-за игры рукой у Гакпо судья этот гол отменил.
Нидерланды набирают 7 очков и выходят в плей-офф. Их соперник по одной восьмой финала определится сегодня вечером по окончании двух матчей группы B.
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