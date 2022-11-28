ЧМ 2022: Польша — Аргентина прямая трансляция

Сборной Польши нужно играть как минимум вничью, чтобы быть уверенной в попадании в ⅛ финала турнира, но такой исход может не устроить аргентинцев. В группе С в целом очень запутанная ситуация, и любая команда перед последним туром может рассчитывать на плей-офф. Матч сборных Польши и Аргентины состоится 30 ноября на стадионе «Рас Абу Абуд» в городе Доха, начало в 22:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Польша — Аргентина на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Участвуйте в розыгрыше 150 000 000₽ к финалу ЧМ-2022! Получите до 10 000₽ за регистрацию!