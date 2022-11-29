«Бавария» подписала 16-летнего хавбека Фернандеса из «Атлетико»

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«Бавария» подписала 16-летнего полузащитника «Атлетико» Хавьера Фернандеса.

Испанец подписал долгосрочный контракт, который будет действовать с 1 января 2023 года. Фернандес будет выступать за молодежную команду мюнхенцев.

«Мы долго и усердно работали над этим трансфером, поэтому мы очень рады, что убедили такого талантливого игрока присоединиться к «Баварии».

Фернандес сочетает в себе технический потенциал, физические качества и игровой интеллект. Мы уверены, что он продолжит свое развитие и будет работать амбициозно и целенаправленно», – сказал руководитель академии «Баварии» Йохен Зауэр.

 

Фото: twitter.com/fcbayerncampus

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