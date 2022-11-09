«Ты ###### позорник, иди на ###. Больше всех поднасрал «Барсе», с отрывом». Пике – судье матча с «Осасуной»
Жерар Пике грубо оскорбил судью матча «Осасуна» – «Барселона» (1:2).
Защитник, начавший свою последнюю игру в карьере в запасе, в перерыве начал спорить с судьей Хесусом Хилем Мансано по поводу удаления Роберта Левандовского. Арбитр удалил Пике.
Мансано после матча отметил в протоколе высказывания 35-летнего игрока, за которые он был удален.
«Жерар был удален потому, что по окончании первого тайма в тоннеле он сказал мне следующее: «Ты видел угловой, который ты назначил против нас? Ты – судья, который нам больше всех поднасрал, с отрывом».
Другие инциденты. После удаления Пике продолжил повторять описанные выше выражения. Когда персонал клуба вел его в раздевалку, он говорил мне следующее: «Ты ###### позорник, иди на ###», – написал судья в протоколе.
Левандовски удалился на 31-й (въехал локтем в челюсть) при счете 0:1, но «Барса» справилась и вдесятером. Уйдет на паузу лидером
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