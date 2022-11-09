«Ты ###### позорник, иди на ###. Больше всех поднасрал «Барсе», с отрывом». Пике – судье матча с «Осасуной»

грубо оскорбил судью матча – (1:2).

Защитник, начавший свою последнюю игру в карьере в запасе, в перерыве начал спорить с судьей по поводу удаления Роберта Левандовского. Арбитр удалил Пике.

Мансано после матча отметил в протоколе высказывания 35-летнего игрока, за которые он был удален.

«Жерар был удален потому, что по окончании первого тайма в тоннеле он сказал мне следующее: «Ты видел угловой, который ты назначил против нас? Ты – судья, который нам больше всех поднасрал, с отрывом».

Другие инциденты. После удаления Пике продолжил повторять описанные выше выражения. Когда персонал клуба вел его в раздевалку, он говорил мне следующее: «Ты ###### позорник, иди на ###», – написал судья в протоколе.

Левандовски удалился на 31-й (въехал локтем в челюсть) при счете 0:1, но «Барса» справилась и вдесятером. Уйдет на паузу лидером