«В Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов». Дюков об алкоголе

Президент РФС высказался о продаже пива на стадионах.

«В Москве можно продавать пиво на стадионах – вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь все зависит от клубов — готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива.

Мы проводим определенные матчи в Москве, например, Кубок России. Но я считаю, что правильнее все это протестировать клубам, поскольку это их стадионы. РФС неправильно заниматься организацией продажи пива на чужих стадионах», — сказал .