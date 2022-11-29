Президент Португалии про 2:0 с Уругваем: «Команда показала отличную игру и заслужила победу»

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе над Уругваем на ЧМ-2022.

«Это был отличный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьезные усилия и продемонстрировав самоотдачу. На этот раз все прошло очень хорошо.

Команда показала отличную игру и заслужила победу. Это большая радость для страны», – сказал президент Португалии.

Обыграв Уругвай в матче группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0, сборная Португалии обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В следующем матче в пятницу команда сыграет против Южной Кореи.

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