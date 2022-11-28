Бразилия не допустила ударов в створ за два матча ЧМ-2022 – с Сербией и Швейцарией
Сборная Бразилии не позволила соперникам по ЧМ-2022 нанести ни одного удара в створ.
Команда Тите всухую обыграла Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0) в первых двух турах группового этапа.
И сербы, и швейцарцы пробили по воротам южноамериканской сборной по четыре раза, но в створ не попали.
В заключительном туре Бразилия встретится с Камеруном. Она уже гарантировала себе участие в плей-офф.
Бразилия сыграет в плей-офф ЧМ в 9-й раз подряд. Пока лишь она и Франция вышли из групп в Катаре
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