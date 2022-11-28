Португалия — Уругвай — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 28.11.2022
В заключительном матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Бруну Фернандеш.
Португалия и Уругвай в своих первых матчах на мировом первенстве оставили диаметрально противоположное впечатление: португальцы в зрелищной концовке в матче с Ганой одержали победу со счетом 3:2, а уругвайцы напару с Южной Кореей выдали, пожалуй, самую унылую игру группового этапа. Встреча завершилась нулевой ничьей, а в матче был установлен антирекорд Чемпионатов мира — команды умудрились не нанести ни одного удара в створ ворот.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Очная встреча завершала программу второго тура группового этапа, и за счет большого количества звезд в атакующих линиях обеих сборных болельщики были вправе ожидать зрелищного футбола. И действительно в первые десять минут команды обменялись несколькими атаками, но защитники были на высоте.
В дальнейшем Португалия прибрала инициативу в свои руки, но позиционные атаки команды Фернанду Сантуша особой опасности в себе не таили. Напротив, уругвайцы были ближе к тому, чтобы открыть счет: Родриго Бентанкур совершил сольный проход с центра поля, по ходу обыграл нескольких защитников, но вратарь португальцев Диогу Кошта отразил удар игрока лондонского «Тоттенхэма».
Оставшееся время первого тайма ознаменовалось только травмой и вынужденной заменой Нуну Мендеша — вместо игрока «ПСЖ» на поле вышел Рафаэл Геррейру. На перерыв команды ушли при нулях на табло.
Начало второго тайма осталось за португальцами, что вылилось в гол — Бруну Фернандеш навесил в штрафную, Криштиану Роналду кивком головы сбил с толку голкипера Уругвая Серхио Рочета, и мяч залетел в сетку. Автором гола признали именно Бруну Фернандеша.
Необходимость забивать заставила Уругвай играть активнее впереди. Главный тренер латиноамериканцев Диего Алонсо старался освежить игру в том числе и заменами: на поле вышли нападающие Луис Суарес и Макси Гомес.
Гомес мог забивать уже первым касанием, но его мощный выстрел с линии штрафной отразила штанга.
Еще через пару минут мог отличиться и Суарес: именитый форвард откликнулся на пас от угла поля Джорджиана де Арраскаэты и пробил низом, но мяч попал в сетку с внешней стороны.
Давление Уругвая росло, и на 80-й минуте должен был забивать уже сам де Арраскаэта — полузащитник бразильского «Фламенго» выскочил на рандеву с Диогу Коштой, но пробил слишком слабо, и вратарь соперника без проблем справился с его ударом.
Надежды Уругвая отыграться окончательно убил арбитр матча Алиреза Фагани, который назначил спорный пенальти за попадание мяча в руку Хосе Хименеса. Одиннадцатиметровый в своей излюбленной манере реализовал Бруну Фернандеш.
Одержав победу, Португалия набрала 6 очков, досрочно заняла в своем квартете первое место и вслед за Францией и Бразилией стала третьим участником плей-офф.
Заключительные матчи в группе команды проведут 2 декабря: португальцы встретятся с Южной Кореей, а уругвайцы побьются за выход в ⅛ финала с Ганой.
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