Верон о де Пауле и Аргентине: «Ублюдки и дальше будут пытаться тебя сбить, возложить вину за результат. Не расслабляйся»
Хуан Себастьян Верон ответил критикам игрока сборной Аргентины Родриго Де Пауля.
28-летний полузащитник, представляющий «Атлетико», провел на поле все 90 минут в двух матчах на ЧМ-2022 против команд Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0).
«Я уже проходил это. Продолжай стараться. Ублюдки и дальше будут пытаться тебя сбить, возложить вину за результат. Не расслабляйся, впереди еще много футбола», – написал Верон.
Аргентина набрала три очка в двух турах турнира и занимает второе место в группе C.
30 ноября у аргентинцев запланирован третий матч группового раунда против сборной Польши.
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