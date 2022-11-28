Верон о де Пауле и Аргентине: «Ублюдки и дальше будут пытаться тебя сбить, возложить вину за результат. Не расслабляйся»

ответил критикам игрока сборной Аргентины Родриго Де Пауля.

28-летний полузащитник, представляющий «Атлетико», провел на поле все 90 минут в двух матчах на против команд Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0).

«Я уже проходил это. Продолжай стараться. Ублюдки и дальше будут пытаться тебя сбить, возложить вину за результат. Не расслабляйся, впереди еще много футбола», – написал Верон.

Аргентина набрала три очка в двух турах турнира и занимает второе место в группе C.

30 ноября у аргентинцев запланирован третий матч группового раунда против сборной Польши.