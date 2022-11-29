ЧМ-2022: все результаты девятого игрового дня

На ЧМ-2022 завершился девятый игровой день.

28 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.

Группа G

Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»

– – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Кастеллетто (29), 1:1 – Павлович (45), 1:2 – Милинкович-Савич (45), 1:3 – Митрович (53), 2:3 – Абубакар (63), 3:3 – Шупо-Мотинг (66).

Доха, стадион «974»

– – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каземиро (83).

Группа H

Эр-Райян, стадион «Эдьюкейшн Сити»

– – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Салису (24), 0:2 – Кудус (34), 1:2 – Чжо Гю Сон (58), 2:2 – Чжо Гю Сон (61), 2:3 – Кудус (68). Лусаил, стадион «Лузаил Айконик»

– – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бруну Фернандеш (54), 2:0 – Бруну Фернандеш (90, пенальти).