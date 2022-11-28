Сербские фанаты показали баннер в поддержку беженцев из Книна на игре с Камеруном

Фанаты сборной Сербии вывесили флаг в поддержку беженцев.

В матче 2-го тура группового турнира с (3:3) болельщики вывесили флаг , на котором было название города Книн.

Фото: globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto

Книн с 1991 года был столицей Сербской Краины – непризнанного сербского государства на территории Хорватии. В августе 1995 года в ходе операции «Буря» Сербская Краина была ликвидирована, а Книн вошел в состав Хорватии. Большинство сербов, проживавших там, были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее фанаты Хорватии устроили провокацию в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна, который родился в Книне.

Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях