Сербские фанаты показали баннер в поддержку беженцев из Книна на игре с Камеруном

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Фанаты сборной Сербии вывесили флаг в поддержку беженцев.

В матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Камеруном (3:3) болельщики вывесили флаг Сербии, на котором было название города Книн.

Фото: globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto

Книн с 1991 года был столицей Сербской Краины – непризнанного сербского государства на территории Хорватии. В августе 1995 года в ходе операции «Буря» Сербская Краина была ликвидирована, а Книн вошел в состав Хорватии. Большинство сербов, проживавших там, были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее фанаты Хорватии устроили провокацию в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна, который родился в Книне.

Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях

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