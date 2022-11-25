Иран — США: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В матче третьего тура группового этапа в квартете B на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Ирана и США. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
Иран: Бейранванд – Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Хаджсафи – Эззатоллахи, Нуроллахи, Голизаде – Тареми, Азмун.
США: Тернер – Дест, Рим, Картер-Викерс, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Веа, Сарджент.
Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Уэльса и Англии, которые сыграют в параллельном матче.
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