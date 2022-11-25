Иран — США: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете B на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Ирана и США. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Иран – США

Во сколько матч Иран – США

Стали известны стартовые составы команд.

Иран: Бейранванд – Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Хаджсафи – Эззатоллахи, Нуроллахи, Голизаде – Тареми, Азмун.

США: Тернер – Дест, Рим, Картер-Викерс, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Веа, Сарджент.

Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Уэльса и Англии, которые сыграют в параллельном матче.