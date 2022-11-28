Сантуш о Роналду: «Лидерские качества стали проявляться у него со временем, он стал чаще брать слово. Раньше он не был таким»

рассказал о лидерских качествах .

«Я видел и тренировал более сильных игроков в плане общения. В каждой команде есть такие игроки. Я тренировал настоящих лидеров в «Бенфике», в , в «Порту», в Греции...

Не все игроки проявляют себя одинаково, некоторые в большей степени являются лидерами. Важно, чтобы команда знала, как с этим справляться.

Я знал Криштиану еще юношей, и в то время он не был таким. У меня в раздевалке были Педру Барбоза, и другие.

Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное», – сказал главный тренер сборной .