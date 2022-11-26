Саутгейт о свисте в адрес Англии после 0:0 с США: «Не могу допустить, чтобы это влияло на игроков. На ЧМ нужно спокойствие»

высказался о том, что сборную Англии освистали после игры с .

Матч 2-го тура группового этапа между этими сборными завершился со счетом 0:0.

«Конечно, я хочу, чтобы игроки шли домой счастливыми. Хочу, чтобы фанаты улыбались. Нам не удалось этого добиться в этом матче. Но люди будут реагировать так, как обычно это делают.

Я не могу допустить, чтобы эта реакция влияла на мое мнение об игроках, а также на их самочувствие. Цель – выйти в плей-офф. Для этого у нас есть три матча. Могу себе представить, что большинству команд на этом турнире для выхода в плей-офф потребуется три матча.

На таких турнирах нужно сохранять спокойствие. Мы уже проходили через это. Я проходил через это и как игрок, и как тренер.

Но мы на правильном пути. Осталось чуть-чуть. Мы можем играть лучше, и это будет нашей целью», – сказал тренер сборной .

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