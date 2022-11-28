Депутат Свищев о круглом столе по Fan ID: «Подвижек от РФС не вижу. Кроме нас и прессы никто не заинтересован»

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Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с круглым столом по поводу введения Fan ID.

«К сожалению, подвижек никаких нет. Интересантов, кроме депутатов нашего комитета и прессы, больше нет.

Основным двигателем, чтобы проводить этот круглый стол, должен быть РФС. Они должны всех нас собрать и пригласить: Минспорта, Минфин, Минцифры, клубы, депутатов, журналистов – всех, кто заинтересован в том, чтобы разобраться с ситуацией по внедрению Fan ID. Пока такой инициативы от РФС я не вижу», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Свищев заявил, что круглый стол по Fan ID запланирован на конец ноября, однако позже его проведение было отложено.

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