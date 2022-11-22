ЧМ 2022: Нидерланды — Катар прямая трансляция
Нам предстоит посмотреть по сути дела товарищеский поединок. Для сборной Катара он станет последним на домашнем Чемпионате мира, а сборной Нидерландов нужно уже готовиться к матчу ⅛ финала. Матч сборных Нидерландов и Катара состоится 29 ноября на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 18:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Прямая трансляция начнется на канале «Матч Страна» в 17:45.
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды — Катар на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
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