ЧМ 2022: Нидерланды — Катар прямая трансляция

Нам предстоит посмотреть по сути дела товарищеский поединок. Для сборной Катара он станет последним на домашнем Чемпионате мира, а сборной Нидерландов нужно уже готовиться к матчу ⅛ финала. Матч сборных Нидерландов и Катара состоится 29 ноября на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч Страна» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды — Катар на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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