Камерун — Сербия — 3:3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 28.11.2022

Матч сборных Камеруна и Сербии завершился ничьей 3:3. Это первая ничья на Чемпионате мира с подобным счётом.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Счёт в матче открыл Камерун на 29-й минуте после подачи углового: отличился Жан-Шарль Кастелетто. Сербия сравняла со штрафного счёт на первой компенсированной минуте, когда поразил ворота Страхиня Павлович. А спустя две минуты благодаря голу Сергея Милинковича-Савича вышла вперёд – 2:1.

Второй тайм также был богат на голы – на 53-й минуте отличился после многоходовки Александар Митрович, сделавший счёт 3:1 в пользу сербов. Однако камерунцы на 63-й минуте сократили разрыв после гола Венсана Абубакара, который засчитали только после просмотра VAR. А через три минуты тот же Абубакар при выходе 2 в 1 отдал голевой пас на Эрика Шупо-Мотинга, который сделал счёт 3:3.

Последующие попытки обеих команд выйти вперёд успеха не имели, и матч завершился вничью. В третьем туре Камерун сыграет с Бразилией, а Сербия – со Швейцарией.

Видеообзор матча Камерун – Сербия