Камерун забил Сербии 2 гола за 3 минуты и сравнял счет. У Абубакара гол+пас за 11 минут после выхода на замену

Теги Бавария Нант бундеслига Германия лига 1 Франция Сборная Сербии по футболу сборная Камеруна по футболу Ригобер Сонг высшая лига Саудовская Аравия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Венсан Абубакар Жан-Шарль Кастеллетто Мартин Онгла Футбол

Камерун забил два гола за три минуты в матче со сборной Сербии.

Спустя пару минут после третьего пропущенного гола тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг выпустил на поле Венсана Абубакара. На 55-й минуте он заменил полузащитника Мартина Онгла.

На 63-й минуте Абубакар забил после разрезающей передачи от Жана-Шарля Кастеллетто, а на 66-й после паса от Венсана отличился форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Таким образом, Камерун сравнял счет в матче, забив дважды за три минуты, а Абубакар забил гол и отдал результативную передачу спустя 11 минут после выхода на поле.

Напомним, в концовке 1-го тайма африканская сборная упустила преимущество в счете, пропустив от Сербии два гола в добавленное время.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Камеруном и Сербией (3:3, второй тайм).

Форвард Камеруна Абубакар: «Салах не впечатляет. Могу играть ничуть не хуже, просто у меня нет шанса в большом клубе»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные