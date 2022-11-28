Камерун забил Сербии 2 гола за 3 минуты и сравнял счет. У Абубакара гол+пас за 11 минут после выхода на замену

Камерун забил два гола за три минуты в матче со сборной Сербии.

Спустя пару минут после третьего пропущенного гола тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг выпустил на поле . На 55-й минуте он заменил полузащитника Мартина Онгла.

На 63-й минуте Абубакар забил после разрезающей передачи от Жана-Шарля Кастеллетто, а на 66-й после паса от Венсана отличился форвард .

Таким образом, Камерун сравнял счет в матче, забив дважды за три минуты, а Абубакар забил гол и отдал результативную передачу спустя 11 минут после выхода на поле.

Напомним, в концовке 1-го тайма африканская сборная упустила преимущество в счете, пропустив от Сербии два гола в добавленное время.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Камеруном и Сербией (3:3, второй тайм).

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