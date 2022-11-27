Личка об отказе «Краснодару»: «Неправильно убегать сейчас в другую команду. Мы с «Оренбургом» тяжело работали, вернулись в РПЛ»

рассказал, почему не ушел работать в «Краснодар».

«Решение остаться в «Оренбурге» принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от «Краснодара» – приятно. Они оценивают мою работу. Я хочу закончить этот сезон в «Оренбурге», остаться там, где мы сейчас – на седьмом месте.

Мы тяжело работали, вернулись в , поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду. У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там – посмотрим, что будет дальше», – сказал тренер «Оренбурга».

Напомним, Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

Личка решил остаться в «Оренбурге», несмотря на щедрое предложение от «Краснодара» («РБ Спорт»)