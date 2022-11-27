Гави, Педри, Асенсио, Торрес – в старте Испании, Мюллер, Мусиала, Гнабри, Гюндоган – в команде Германии

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Сборные Испании и Германии объявили заявки на матч группового этапа ЧМ-2022.

Главный тренер пиренейской команды Луис Энрике выбрал следующий стартовый состав:

Унаи Симон – Родри, Жорди Альба, Даниэль Карвахаль, Эмерик Лапорт – Гави, Педри, Серджи Бускетс – Марко Асенсио, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо.

Ханс-Дитер Флик, возглавляющий Германию, включил в стартовый состав таких футболистов:

Мануэль Нойер – Антонио Рюдигер, Давид Раум, Тило Керер, Никлас Зюле – Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган – Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Томас Мюллер.

Испания – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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