Мартинес про 0:2 с Марокко: «Бельгия играла, боясь поражения. Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола»

Тренер Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко (0:2) на .

«Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Они так усердно работают без мяча, но с мячом я не вижу этого удовольствия...

Мы обычно играем на атаку. Но сейчас мы не играем с радостью. Возможно, это груз на наших плечах.

В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять.

Если выиграем у Хорватии, мы [все еще] на чемпионате мира. И это большая мотивация», – сказал тренер сборной Бельгии.

Бельгия проиграла Марокко (0:2) – первое поражение в группе ЧМ с 1994-го. И новая сенсация!