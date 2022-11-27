Мартинес про 0:2 с Марокко: «Бельгия играла, боясь поражения. Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола»
Тренер Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко (0:2) на ЧМ-2022.
«Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Они так усердно работают без мяча, но с мячом я не вижу этого удовольствия...
Мы обычно играем на атаку. Но сейчас мы не играем с радостью. Возможно, это груз на наших плечах.
В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять.
Если выиграем у Хорватии, мы [все еще] на чемпионате мира. И это большая мотивация», – сказал тренер сборной Бельгии.
Бельгия проиграла Марокко (0:2) – первое поражение в группе ЧМ с 1994-го. И новая сенсация!
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