«МЮ» интересна аренда Пулишича. Игрок готов уйти из «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже уведомлены

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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

По сведениям ESPN, манкунианцы не собираются совершать крупных сделок в январе и готовы рассмотреть возможность аренды американца. Клуб привлекает его разносторонность, а частые проблемы со здоровьем не отпугивают.

Представители футболиста настроены найти ему новую команду и уведомили «МЮ», «Ньюкасл» и «Арсенал» о его вероятной доступности.

В текущем сезоне Пулишич провел 13 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игроки США все чаще попадают в топ-клубы Европы. Эти четыре фактора объяснят прогресс

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