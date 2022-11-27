«МЮ» интересна аренда Пулишича. Игрок готов уйти из «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже уведомлены

Полузащитник Кристиан Пулишич привлек внимание .

По сведениям ESPN, манкунианцы не собираются совершать крупных сделок в январе и готовы рассмотреть возможность аренды американца. Клуб привлекает его разносторонность, а частые проблемы со здоровьем не отпугивают.

Представители футболиста настроены найти ему новую команду и уведомили «МЮ», и о его вероятной доступности.

В текущем сезоне Пулишич провел 13 матчей в и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игроки США все чаще попадают в топ-клубы Европы. Эти четыре фактора объяснят прогресс