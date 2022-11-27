«МЮ» интересна аренда Пулишича. Игрок готов уйти из «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже уведомлены
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич привлек внимание «Манчестер Юнайтед».
По сведениям ESPN, манкунианцы не собираются совершать крупных сделок в январе и готовы рассмотреть возможность аренды американца. Клуб привлекает его разносторонность, а частые проблемы со здоровьем не отпугивают.
Представители футболиста настроены найти ему новую команду и уведомили «МЮ», «Ньюкасл» и «Арсенал» о его вероятной доступности.
В текущем сезоне Пулишич провел 13 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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