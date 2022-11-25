Португалия — Уругвай: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В заключительном матче второго тура группового этапа в группе H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Португалии и Уругвая. Поединок пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Португалия – Уругвай

Во сколько матч Португалия – Уругвай

Стали известны стартовые составы команд.

Португалия: Диогу Кошта – Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш – Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш – Роналду, Жоау Феликс.

Уругвай: Рочет – Варела, Годин, Коатес, Хименес, Оливера – Весино, Бентанкур, Вальверде – Кавани, Нуньес.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Южной Кореи и Ганы.