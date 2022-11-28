Португалия — Уругвай, 28.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Португалии и Уругвая проведут свой второй поединок на ЧМ-2022. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, начало в 22:00 по московскому времени. В группе H помимо Португалии и Уругвая, будут еще бороться за выход в плей-офф Южная Корея и Гана. Обе команды показали не лучший свой футбол в первом туре, но именно они являются главными претендентами на выход в плей-офф турнира. Если же португальцы смогли удержать победный счет в игре с Ганой, то Уругвай с нулевым счетом скатал ничейку с Южной Кореей. Эта игра будет во многом определяющая для обеих команд и победа одной из команд даст им очень хороший шанс продолжить битву за трофей.

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Португальская сборная в рейтинге ФИФА на текущий момент идет на 9 месте и немного отстают в рейтинге от восьмой Голландии. Они не пропустили ни одного Чемпионата Мира за последние 20 лет, и лишь дважды они не пробивались в плей-офф по итогу группового этапа (2002, 2014 год). А единственным успехом в истории ЧМ у них значится 1966 год, тогда они завоевали бронзовые медали.

В главную часть ЧМ-2022 им пройти удалось непросто. В квалификационном групповом турнире они заняли 2 место, пропустив вперед Сербию, вследствие чего они попали уже в отборочный плей-офф, где сначала обыграли Турцию (3:1), а затем Северную Македонию (2:0).

В стартовом матче Мундиаля в Катаре Роналду и Ко с трудом обыграли Гану (3:2), хотя имели комфортное преимущество в счете ведя по ходу матча (3:1) до 89-й минуты, а в конце игры после нелепой ошибки вратаря португальцев они чуть не пропустили в свои ворота третий мяч. Эта победа дала португальцам закрепиться на первой строчке в таблице группы H и теперь они на 2 балла впереди Уругвая с Южной Кореей.

Факты и цифры

Португальцы в последних 4 сыгранных матчах в среднем забивает почти 3 гола

В 3 из 5 последних поединках португальцы пропускают гол в свои ворота

В 2 последних матчах Португалия одерживает победу.

Уругвай в истории выступлений на Мундиалях дважды становились триумфаторами, но это было очень давно (1930 и 1950 год). После этого они ни разу не доходили до финала турнира, хотя несколько раз были очень близки к этому. В текущем рейтинге ФИФА уругвайцы занимают 14 строчку и очень близки к Мексике с Хорватией.

В составе Уругвая все еще выступает ее оборонительная стена в лице Диего Година, который является рекордсменом команды по сыгранным за нее матчам. Да и в обойме ее лучший бомбардир в истории — Луис Суарес

Сборная Уругвая на ЧМ-2022 пробилась непросто, в упорной борьбе им удалось опередить в последних турах квалификации ряд оппонентов, а все благодаря четырем победам кряду под конец турнира. И как итог они заняли 3 место в группе из 10 южноамериканских команд и попали на Мундиаль напрямую.

В рамках первого тура текущего мирового первенства Уругвай разошелся миром с Южной Кореей (0:0), скучные нули были закономерн, ведь в этой встрече команды на двоих ни разу не пробили в створ ворот и все удары были мимо адресата. После этой встречи они же делят 2 место в группе и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф.

Факты и цифры

Уругвай в 2 из 3 последних матчах не может отличиться хотя бы одним голом

В 8 последних матчах Уругвая, за основное время игры, ни разу не забивали обе команды

В двух из трех последних матчах уругвайцы не могут победить

Прогноз на матч Португалия — Уругвай

Сборные Португалии и Уругвая встречались между собой лишь однажды в своей истории. Это было в рамках 1/8 финала на ЧМ-2018, тогда уругвайцы оставили позади турнира португальцев, обыграв их (2:1), а победный дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани.

Этот матч будет много решать для обеих команд, поэтому вероятнее всего они обе будут играть очень осторожно и поэтому думаю что много голов мы не увидим,а в первом тайме и вообще обойдутся без них, уж явно эта тенденция прослеживается у многих сборных на этом чемпионате. А касательно результата, думаю что Уругвай зацепится за положительный для себя результат, пусть может и не сможет победить, но за ничью зацепиться должна. Но я бы на всякий случай подстраховал свою ставку, взяв с форой на Уругвай.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Португалии — 1.95

Ничья — 3.40

Победа Уругвая — 4.10

Обе забьют-Да — 2.00

Обе забьют-Нет — 1.81

Ф2 (+1) — 1.42

ТБ (2,5) — 2.1

ТМ (2,5) — 1.67

1тайм ТМ (1) — 1.70

Вероятный исход: Ф2 (+1), ТМ (2,5) 1тайм ТМ (1).

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