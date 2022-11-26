Бразилия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В заключительном матче второго тура группового этапа в группе G на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Поединок пройдет на стадионе «Рас-Абу-Абуд» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Бразилия – Швейцария

Во сколько матч Бразилия – Швейцария

Стали известны стартовые составы команд.

Бразилия: Алиссон – Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Фред, Лукас Пакета – Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес – Джака, Фройлер, Соу, Варгас, Ридер – Эмболо.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Камеруна и Сербии.