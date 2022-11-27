Где смотреть Сборная Бразилии – Сборная Швейцарии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 28 ноября
В понедельник, 28 ноября, сыграют сборная Бразилии и сборная Швейцарии в группе G Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Бразилия – Швейцария
- Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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