Германия сохранит шансы на выход из группы, даже если проиграет Испании. Все 4 команды, включая Японию и Коста-Рику, могут попасть в плей-офф
В группе Е ЧМ-2022 все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Коста-Рика сегодня обыграла Японию (1:0). Японцы же в 1-м туре победили Германию (2:1). Теперь у Японии и Коста-Рики по 3 очка. Испания в 1-м туре разгромила Коста-Рику (7:0) и на данный момент лидирует в группе.
Германия замыкает таблицу с нулем очков и сегодня встретится с Испанией. Даже если немцы проиграют, они сохранят шансы на выход из группы, так как при равенстве очков сначала считается разницы забитых и пропущенных мячей, а не личные встречи. В последнем туре Германия встретится с Коста-Рикой.
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