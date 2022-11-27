Месси и Фернандес получили лучшие оценки за игру с Мексикой – 8 из 10 от TyC Sports

Форвард Лионель Месси и хавбек Энцо Фернандес получили лучшие баллы за игру с Мексикой.

Оба футболиста отметились голами в матче ЧМ-2022, завершившемся со счетом 2:0. От TyC Sports они получили по 8 из 10.

Игра Николаса Отаменди и Анхеля Ди Марии оценена на семерку. Хуже всех проявили себя Гонсало Монтьель, Гидо Родригес и Родриго Де Пауль – им поставили пятерки. У остальных футболистов и главного тренера Лионеля Скалони по 6 баллов.

Месси признан лучшим игроком матча Аргентина – Мексика. У него гол и ассист