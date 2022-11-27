Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча с Мексикой (2:0).

«Мы знали, что будет тяжело, играла не так, как обычно. Мы подозревали, что она выйдет с пятью защитниками.

Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть получше. А потом вы сами видели, что случилось: исход матча был определен «десяткой». Месси знает, что за его спиной вся команда.

Во втором тайме мы играли более агрессивно, не так, как в первом. Но сложно играть против команды, у которой пять защитников и четыре полузащитника.

Нам предстоит еще один матч, и подойти к нему следует с высоко поднятой головой и со смирением. Нужно продолжать следовать по этому пути.

Здорово наблюдать за игрой этих футболистов. Те, кто не чувствует привязанности к этой команде, на самом деле не болеет за Аргентину. Играть в этой футболке не то же самое, что в какой-либо иной», – отметил Скалони.