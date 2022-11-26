Франция — Дания — 2:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 26.11.2022

В четвертом матче в группе D на Чемпионате мира в Катаре сборная Франции обыграла Данию со счетом 2:1. У французов дублем отметился Килиан Мбаппе, у датчан забил Андреас Кристенсен.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Перед мундиалем действующие чемпионы мира столкнулись с настоящей эпидемией травм: в Катар не смогли поехать Нголо Канте, Поль Погба и Преснель Кимпембе. Уже на недельном тренировочном сборе перед стартом мирового первенства Дидье Дешам потерял из-за повреждений еще двух ключевых футболистов — Кристофера Нкунку и обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема.

На этом беды французов не закончились — в матче с Австралией на 8-й минуте «трехцветные» не только пропустили гол, но и остались без защитника «Баварии» Люки Эрнандеса, который старался прервать голевую атаку австралийцев, но вместо этого порвал крестообразные связки.

Несмотря на все эти потери, Франция сумела продемонстрировать классный футбол и обыграла Австралию со счетом 4:1.

Дания, которая полтора года назад играла в полуфинале чемпионата Европы, в стартовом для себя матче Чемпионата не смогла сломить сопротивление крепкого Туниса — 0:0.

Матч с Данией французы начали осторожно, как будто присматриваясь к сопернику. Но, начиная с десятой минуты, команда Дешама полностью завладела инициативой и стала раз за разом создавать остроту у ворот Каспера Шмейхеля.

Первый опасный момент был у Рафаэля Варана — на 14-й минуте защитник откликнулся на подачу с углового Антуана Гризманна и головой бил в дальний угол, но ему немного не хватило точности.

На 21-й минуте уже мог забить головой Адриен Рабьо, удар которого уже был точен, но с ним справился Шмейхель.

Еще через 12 минут свой шанс забить получил Гризманн, но и с его ударом с острого угла снова справился голкипер датчан.

За пять минут до перерыва самый опасный момент в первом тайме был у Килиана Мбаппе, но после паса Усмана Дембеле в район одиннадцатиметровой отметки удар форварда «ПСЖ» пришелся выше ворот.

В итоге на отдых команды ушли с равным счетом, хотя игровое преимущество французов было ощутимым.

Во втором тайме первый опасный момент снов создали французы — Мбаппе мощно пробил с линии штрафной площади, но его удар в ближний угол Шмейхель перевел на угловой.

По истечении часа чемпионы мира все-таки воплотили свое огромное преимущество в гол — Тео Эрнандес ворвался в штрафную площадь и выложил мяч Мбаппе, который с угла вратарской пробил мимо Шмейхеля, — 1:0.

Впрочем, Франция вела в счете недолго: на 68-й минуте датчане заработали угловой, который закончился ударом головой под перекладину Андреаса Кристенсена. Удар был в упор и с такой силой, что голкипер Франции Уго Льорис едва успел поднять руки.

Необходимость снова забивать погнала французов вперед, но они едва не зевнули контратаку Дании — после удара Йеспера Линдстрема с близкого расстояния Францию спас Льорис.

На 80-й и 81-й минутах команды обменялись опасными моментами: сначала Рабьо пробивал ножницами, а затем Мартин Брэйтуэйт пробил в касание после прострела с фланга — в обоих случаях для гола не хватило каких-то сантиметров.

На 86-й минуте Франция вновь вышла вперед и снова забил Мбаппе. На этот раз нападающий замкнул навес Гризманна на дальнюю штангу, отравив свой второй мяч в ворота датчан бедром.

Одержав победу, Франция набрала 6 очков и первой на этом Чемпионате мира досрочно вышла в плей-офф. Датчанам же в последнем туре нужно обязательно набирать три очка в матче с Австралией и надеяться, что французы не проиграют Тунису. Вполне возможно, что второй участник плей-офф из этой группы будет определяться по разнице мячей.

Заключительные матчи в группе D команды проведут 30 ноября.

Видеообзор матча Франция — Дания