Точилин про 1:2 с ЦСКА: «Сочи» доминировал во 2-м тайме. Рассчитывали дожать – отвернулась удача»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали.

К сожалению, провалили первые 15 минут. Все-таки по игре мы рассчитывали, что дожмем, но этого не получилось. Удача отвернулась от нас. Особенно в моменте с автоголом», – сказал Точилин.

«Урал» выиграл группу D в Кубке России, ЦСКА – 2-й. «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел