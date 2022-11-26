Точилин про 1:2 с ЦСКА: «Сочи» доминировал во 2-м тайме. Рассчитывали дожать – отвернулась удача»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).
«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали.
К сожалению, провалили первые 15 минут. Все-таки по игре мы рассчитывали, что дожмем, но этого не получилось. Удача отвернулась от нас. Особенно в моменте с автоголом», – сказал Точилин.
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