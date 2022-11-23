ЧМ 2022: Хорватия — Канада прямая трансляция

Канадцы приятно удивили всех поклонников футбола в первом матче и несмотря на поражение показали отличный футбол. Хорватам будет непросто, если соперники сохранят подобный настрой. Матч сборных Хорватии и Канады пройдет 27 ноября на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 19:00 по московскому времени

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 18:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хорватия — Канада на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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