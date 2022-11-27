Хорватия — Канада, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
Во втором туре групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграют сборные, которые имеют реальные шансы на выход в плей-офф. В городе Доха пройдет матч Хорватия — Канада. Команды сыграют на поле стадиона «Халифа». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Хорватия
Вице-чемпион мира 2018 года стартовал на турнире в Катаре с ничьей 0:0. Соперником Канады по первому туру стала сборная Марокко. При наличии ярких исполнителей в линии полузащиты и атаки, команды выдали достаточно скучный матч. Команды нанесли всего по два удара в створ ворот. Показатель xG 0,64 у Марокко и 0,79 у Хорватии. Игрок «Зенита» Деян Ловрен вышел в стартовом составе и провел весь матч. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич также попал в стартовый состав, но был заменен в перерыве.
У хорватской команды всего одно поражение в десяти последних играх. Хорватия одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. Общая разница голов 12:8. В 4 встречах хорваты не пропустили. 6 игр прошли через ТМ2,5.
Факты и цифры:
- Хорватия забивает 1-2 гола в 7 из 9 матчей ЧМ;
- Хорватия не проигрывает в 6 матчах подряд;
- Никола Влашич получил травму, его выход на поле под вопросом;
- Хорватия забивает в 8 из 10 матчей;
- 7 из 10 матчей на ЧМ прошли через ТБ2,5.
Канада
Канада впервые играет на чемпионате мира с 1986 года. На первом для себя мундиале канадцы проиграли все три матча с общей разницей голов 0:5. С поражения Канада стартовала и на турнире в Катаре. Соперником по первому туру стала Бельгия. Канадцы проиграли 0:1, пропустив на 44 минуте. В первом тайме у канадцев был шанс забить свой первый гол на ЧМ. Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. Мяч отправленный в угол ворот отбил Тибо Куртуа. Канадцы провели достаточно сильный матч, пробив по воротам Бельгии 21 раз. В створ попали только 3 раза. По опасности созданных моментов Канада имеет более чем двукратное преимущество. xG Бельгии 1,02, у Канады показатель 2,50.
Поражение от Бельгии стало пятым в десяти последних матчах. В оставшихся играх четыре победы и одна ничья. Разница голов 15:10. Половина матчей прошла на ТБ2,5.
Факты и цифры:
- Канада проиграла все матчи на ЧМ;
- Канада не забивает на ЧМ;
- Канада пропускает в 7 из 10 матчей;
- «Обе забьют — нет» зафиксировано в 8 из 9 официальных матчей Канады.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада
Вице-чемпионы последнего ЧМ фавориты матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность игры.
|
Букмекерская контора
|
Победа Хорватии
|
Ничья
|
Победа Канады
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
2,12
|
3,52
|
3,54
|
1,75
|
2,15
|
Winline
|
2,10
|
3,35
|
3,60
|
1,71
|
2,10
|
Мелбет
|
2,16
|
3,40
|
3,60
|
1,74
|
2,15
|
BetBoom
|
2,15
|
3,39
|
3,59
|
1,74
|
2,15
|
Leon
|
2,10
|
3,42
|
3,56
|
1,74
|
2,13
|
Pari
|
2,12
|
3,40
|
3,60
|
1,73
|
2,15
|
Fonbet
|
2,12
|
3,40
|
3,60
|
1,73
|
2,15
|
Лига Ставок
|
2,15
|
3,35
|
3,60
|
1,71
|
2,10
|
Олимпбет
|
2,11
|
3,42
|
3,66
|
1,73
|
2,13
|
Марафон
|
2,10
|
3,52
|
3,55
|
1,75
|
2,15
По сравнению с образцом 2018 года Хорватия стала старше, медленнее и слабее в нападении. Игра с Марокко показала, что команде порой не хватает креатива. У Канады быстрые фланговые игроки. В первом тайме хорваты постараются засушить игру, чтобы избежать быстрых контратак. Для ставки на матч можно выбрать три ставки: гол Канады, ТМ2,5 и отсутствие голов в первые 30 минут матча. Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает следующие коэффициенты на эти исходы: 1,49, 1,75 и 1,86.
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Комментарии