Хорватия — Канада, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Во втором туре групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграют сборные, которые имеют реальные шансы на выход в плей-офф. В городе Доха пройдет матч Хорватия — Канада. Команды сыграют на поле стадиона «Халифа». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Вице-чемпион мира 2018 года стартовал на турнире в Катаре с ничьей 0:0. Соперником Канады по первому туру стала сборная Марокко. При наличии ярких исполнителей в линии полузащиты и атаки, команды выдали достаточно скучный матч. Команды нанесли всего по два удара в створ ворот. Показатель xG 0,64 у Марокко и 0,79 у Хорватии. Игрок «Зенита» Деян Ловрен вышел в стартовом составе и провел весь матч. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич также попал в стартовый состав, но был заменен в перерыве.

У хорватской команды всего одно поражение в десяти последних играх. Хорватия одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. Общая разница голов 12:8. В 4 встречах хорваты не пропустили. 6 игр прошли через ТМ2,5.

Факты и цифры:

Хорватия забивает 1-2 гола в 7 из 9 матчей ЧМ;

Хорватия не проигрывает в 6 матчах подряд;

Никола Влашич получил травму, его выход на поле под вопросом;

Хорватия забивает в 8 из 10 матчей;

7 из 10 матчей на ЧМ прошли через ТБ2,5.

Канада впервые играет на чемпионате мира с 1986 года. На первом для себя мундиале канадцы проиграли все три матча с общей разницей голов 0:5. С поражения Канада стартовала и на турнире в Катаре. Соперником по первому туру стала Бельгия. Канадцы проиграли 0:1, пропустив на 44 минуте. В первом тайме у канадцев был шанс забить свой первый гол на ЧМ. Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. Мяч отправленный в угол ворот отбил Тибо Куртуа. Канадцы провели достаточно сильный матч, пробив по воротам Бельгии 21 раз. В створ попали только 3 раза. По опасности созданных моментов Канада имеет более чем двукратное преимущество. xG Бельгии 1,02, у Канады показатель 2,50.

Поражение от Бельгии стало пятым в десяти последних матчах. В оставшихся играх четыре победы и одна ничья. Разница голов 15:10. Половина матчей прошла на ТБ2,5.

Факты и цифры:

Канада проиграла все матчи на ЧМ;

Канада не забивает на ЧМ;

Канада пропускает в 7 из 10 матчей;

«Обе забьют — нет» зафиксировано в 8 из 9 официальных матчей Канады.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада

Вице-чемпионы последнего ЧМ фавориты матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность игры.

Букмекерская контора Победа Хорватии Ничья Победа Канады ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 2,12 3,52 3,54 1,75 2,15 Winline 2,10 3,35 3,60 1,71 2,10 Мелбет 2,16 3,40 3,60 1,74 2,15 BetBoom 2,15 3,39 3,59 1,74 2,15 Leon 2,10 3,42 3,56 1,74 2,13 Pari 2,12 3,40 3,60 1,73 2,15 Fonbet 2,12 3,40 3,60 1,73 2,15 Лига Ставок 2,15 3,35 3,60 1,71 2,10 Олимпбет 2,11 3,42 3,66 1,73 2,13 Марафон 2,10 3,52 3,55 1,75 2,15

По сравнению с образцом 2018 года Хорватия стала старше, медленнее и слабее в нападении. Игра с Марокко показала, что команде порой не хватает креатива. У Канады быстрые фланговые игроки. В первом тайме хорваты постараются засушить игру, чтобы избежать быстрых контратак. Для ставки на матч можно выбрать три ставки: гол Канады, ТМ2,5 и отсутствие голов в первые 30 минут матча. Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает следующие коэффициенты на эти исходы: 1,49, 1,75 и 1,86.

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