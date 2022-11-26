Пожар вспыхнул в 4 км от стадиона игры Аргентина – Мексика. Загорелась стройплощадка на острове в черте Лусаила

Возле стадиона, принимающего матч Аргентина – Мексика, возник пожар.

Как передает Globo Esporte, за несколько часов до начала игры на строительной площадке на острове, находящемся в черте Лусаила, произошло возгорание в одном из строений.

Стадион «Лусаил», на котором в 22:00 по московскому времени начнется матч, находится в четырех километрах от места воспламенения.

Аргентина – Мексика. Аргентинцы вылетят с ЧМ, если проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00