Хави Мартинес назвал Аргентину и Германию фаворитами ЧМ: «Испания проиграла 1-й матч в 2010-м, но стала чемпионом. Германия на ЧМ – как «Реал» в ЛЧ»

сравнил сборную Германии на ЧМ с «Реалом» в .

Эту мысль бывший игрок «Баварии» и сборной Испании высказал, отвечая на вопрос о фаворитах ЧМ-2022.

«До первого матча я назвал бы [фаворитом] Аргентину. Поражение в первом матче может случиться. С нами такое произошло на чемпионате мира в ЮАР, но мы все равно победили.

Я бы назвал Аргентину и Германию, если честно. Германия – как в Лиге чемпионов. Они всегда рядом.

У Германии нет типичных форвардов. Кай Хавертц – отличный игрок, но это не Марио Гомес и не Мирослав Клозе. Хавертц – топ, но он не тянет эту роль. Команде нужен один центральный нападающий, который будет напрягать центральных защитников и бороться за верховые мячи.

Томас Мюллер играет лучше, когда он не в центре нападения. Ему нужно находиться под форвардом, иногда – слева, иногда – справа. Это умный игрок, который знает, как навредить сопернику», – сказал полузащитник, сейчас выступающий за «Катар».

И Аргентина, и Германия проиграли в стартовом туре .