ЧМ 2022: Япония — Коста-Рика прямая трансляция

Сборная Японии после победы над Германией неожиданно стала одним из лидеров группы Е, а для Коста-Рики это будет матч жизни. Любая потеря очков означает возвращение домой. Матч Японии и Коста-Рики состоится 27 ноября на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райян, начало в 13:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 12:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Япония — Коста-Рика на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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