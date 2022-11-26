Ришарлисон выразил соболезнования в связи со стрельбой в бразильских школах: «Невозможно поверить, что это до сих пор происходит»

отреагировал на теракт в бразильском штате Эспириту-Санту.

Вчера неизвестный ворвался в две школы города Аракрус и открыл там стрельбу. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 получили ранения. Полиция задержала стрелка. По информации СМИ, им оказался 16-летний подросток.

«Выражаю свою солидарность и печаль по поводу того, что произошло вчера в моем штате, в Аракрусе. Погибли учителя и ребенок.

Невозможно поверить, что это до сих пор происходит. Сил и любви семьям и друзьям [погибших]», – написал форвард и сборной .