Ван Дейк о критике ван Бастена: «Он еще ни разу не говорил что-то хорошее. Легко оценивать из телестудии»
Вирджил ван Дейк ответил на критику со стороны Марко ван Бастена.
После матча между сборными Нидерландов и Эквадора (1:1) трехкратный обладатель «Золотого мяча» обвинил ван Дейка в пропущенном голе.
Капитан сборной Нидерландов не заблокировал удар защитника Первиса Эступиньяна, после которого Эннер Валенсия сыграл на добивании и сравнял счет.
«Ван Дейк просто ждет и смотрит, как он бьет. На что он смотрит? Он должен быть быстрее соперника! А он просто дает ему пробить!» – сказал ван Бастен в интервью NOS.
После матча защитнику задали вопрос об этих словах ван Бастена.
«Мне кажется, он еще ни разу не говорил что-то хорошее. Что мне сделать с этим? Легко оценивать из телестудии. Я плохой капитан? Что вы хотите, чтобы я сделал с этой информацией? Я всегда на виду. Я стараюсь вести команду вперед так хорошо, как могу», – сказал игрок «Ливерпуля».
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