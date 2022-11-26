Ван Дейк о критике ван Бастена: «Он еще ни разу не говорил что-то хорошее. Легко оценивать из телестудии»

Вирджил ван Дейк ответил на критику со стороны Марко ван Бастена.

После матча между сборными Нидерландов и (1:1) трехкратный обладатель «Золотого мяча» обвинил ван Дейка в пропущенном голе.

Капитан сборной Нидерландов не заблокировал удар защитника , после которого сыграл на добивании и сравнял счет.

«Ван Дейк просто ждет и смотрит, как он бьет. На что он смотрит? Он должен быть быстрее соперника! А он просто дает ему пробить!» – сказал ван Бастен в интервью NOS.

После матча защитнику задали вопрос об этих словах ван Бастена.

«Мне кажется, он еще ни разу не говорил что-то хорошее. Что мне сделать с этим? Легко оценивать из телестудии. Я плохой капитан? Что вы хотите, чтобы я сделал с этой информацией? Я всегда на виду. Я стараюсь вести команду вперед так хорошо, как могу», – сказал игрок .

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