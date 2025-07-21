Мостовой о юбилее «Зенита»: «Мы не знаем, какая там дата «зачатия», за историей не следим. Кто-то говорит про перенос, кто-то – что правда такая дата. Это не принципиально, думаю»
Александр Мостовой прокомментировал перенос юбилея «Зенита».
«Кто-то говорит про перенос, кто-то говорит, что правда такая дата. Мы же за историей не следим, не знаем, какая там дата «зачатия». Мы же не сто лет назад родились. К сожалению, нет тех людей, которые были в начале, они бы сказали.
А так – все условно. Я думаю, что это не принципиально. У многих команд с этим проблемы», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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