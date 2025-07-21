«Думал, «Зенит» с другим настроем выйдет. Они ведь считают нынешний сезон юбилейным». Хавбек «Ростова» Миронов о матче РПЛ

Алексей Миронов не заметил особой мотивации «Зенита» в матче с «Ростовом».

Петербуржцы обыграли ростовчан (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ .

– Многие говорят, что «Зенит» в этом сезоне будет играть с двойной мотивацией, потому что упустил чемпионство в год столетия. Вы это почувствовали?

– Вообще не почувствовал. Если честно, думал, что «Зенит» с другим настроем выйдет на игру. Они ведь считают, что нынешний сезон юбилейный для них.

В первом тайме мы показали очень хорошую и достойную игру против бывшего чемпиона и команды, которая борется за первые места, – отметил полузащитник «Ростова ».

Санкт-петербургский клуб отпраздновал 100-летний юбилей 25 мая 2025 года.

Медведев о «Зените»: «Непростое начало сезона, три очка лучше, чем одно или ноль. «Ростов» играл так, будто судьба команды решается – все против нас выходят с особым настроением»