«Крылья Советов» объявили о назначении Тархана Джабраилова гендиректором. Он входит в совет директоров клуба с января
В «Крыльях Советов» сменился генеральный директор.
Самарский клуб объявил об уходе Роберта Тер-Абрамяна и назначении Тархана Джабраилова.
«Тархан Саид-Магомедович обладает обширным опытом в сфере управления и организации, активно занимался общественной деятельностью и являлся учредителем благотворительного фонда «Служение людям».
С января 2025 года является членом совета директоров «Крыльев Советов».
Желаем плодотворной работы во благо клуба, Тархан Саид-Магомедович!» – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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