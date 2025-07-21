«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть 3 неназначенных пенальти в матче с «Махачкалой», отмененный гол Литвинова и неудаление Аззи на 44-й минуте. Игру обслуживал Казарцев
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Динамо» Махачкала.
Матч 1-го тура Мир РПЛ завершился победой москвичей со счетом 1:0.
Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросил ЭСК рассмотреть 5 эпизодов: неназначенные пенальти на 7-й (за наступ на ногу Наилю Умярову), 25-й (за игру Мохамеда Аззи рукой) и 51-й (за толчок Маркиньоса в спину) минутах встречи, а также отсутствие второй желтой карточки Аззи за удар сзади по ногам Барко на 44-й минуте и отмененный гол Руслана Литвинова в концовке первого тайма.
Главным арбитром матча был Василий Казарцев.
2 пенальти, которых требовал «Спартак» – были или нет? А этот гол отменили верно?
Кого в АПЛ уволят первым?1013 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости