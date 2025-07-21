Канисарес о Винисиусе: «Неудача с «Золотым мячом» повлияла на него эмоционально. Он не должен повторить уровень прошлого сезона – иначе станет игроком второго плана»

Сантьяго Канисарес заявил, что история с «Золотым мячом» повлияла на игру Винисиуса.

«Винисиус не может позволить себе провести сезон, подобный прошлому, это очевидно. Ни он сам, ни «Реал » не могут этого позволить.

Винисиус выходил на поле, думая о церемонии вручения «Золотого мяча», на которую он возлагал большие надежды, и неудача повлияла на него эмоционально. «Реал» поступил нехорошо, не посетив церемонию.

Чего я не могу понять, так это того, что соглашение о продлении контракта было достигнуто в апреле, но не было подписано неделю или две спустя. Когда игрок, клуб и агент достигают соглашения о продлении контракта, все было бы намного спокойнее, если бы оно было подписано сразу же».

О Винисиусе и Мбаппе

«Я не думаю, что нужно продавать кого-то из них, давайте начнем с этого. Но Винисиус не должен повторить уровень прошлого сезона, потому что он станет игроком второго плана», – сказал бывший вратарь «Валенсии».