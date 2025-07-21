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Канисарес о Винисиусе: «Неудача с «Золотым мячом» повлияла на него эмоционально. Он не должен повторить уровень прошлого сезона – иначе станет игроком второго плана»

Сантьяго Канисарес заявил, что история с «Золотым мячом» повлияла на игру Винисиуса.

«Винисиус не может позволить себе провести сезон, подобный прошлому, это очевидно. Ни он сам, ни «Реал» не могут этого позволить. 

Винисиус выходил на поле, думая о церемонии вручения «Золотого мяча», на которую он возлагал большие надежды, и неудача повлияла на него эмоционально. «Реал» поступил нехорошо, не посетив церемонию. 

Чего я не могу понять, так это того, что соглашение о продлении контракта было достигнуто в апреле, но не было подписано неделю или две спустя. Когда игрок, клуб и агент достигают соглашения о продлении контракта, все было бы намного спокойнее, если бы оно было подписано сразу же». 

О Винисиусе и Мбаппе

«Я не думаю, что нужно продавать кого-то из них, давайте начнем с этого. Но Винисиус не должен повторить уровень прошлого сезона, потому что он станет игроком второго плана», – сказал бывший вратарь «Валенсии». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Канисарес
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logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
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