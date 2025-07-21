«Ман Сити» готов предложить 65 млн фунтов за Ливраменто. «Ньюкасл» хочет продлить контракт с защитником и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

«Ньюкасл» хочет избежать ухода Валентино Ливраменто в «Манчестер Сити».

22-летний защитник является одной из трансферных целей «горожан». «Сити » готов предложить за него 65 миллионов фунтов, сообщает The Times.

«Сороки» не хотят отпускать Ливраменто и намерены сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, предложив новый контракт на 6 лет.

В прошлом сезоне АПЛ Валентино провел 37 матчей. Его статистика – здесь .