«Ман Сити» готов предложить 65 млн фунтов за Ливраменто. «Ньюкасл» хочет продлить контракт с защитником и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
«Ньюкасл» хочет избежать ухода Валентино Ливраменто в «Манчестер Сити».
22-летний защитник является одной из трансферных целей «горожан». «Сити» готов предложить за него 65 миллионов фунтов, сообщает The Times.
«Сороки» не хотят отпускать Ливраменто и намерены сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, предложив новый контракт на 6 лет.
В прошлом сезоне АПЛ Валентино провел 37 матчей. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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