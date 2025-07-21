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Писарский обжалует решение об отстранении в Апелляционном комитете РФС, заявил юрист форварда

Владимир Писарский обжалует решение об отстранении.

Об этом сообщил представитель экс-форварда «Крыльев Советов» и «Сочи» Антон Смирнов.

3 июля Писарский был отстранен от футбола на 4 года, три из которых – условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«Сегодня получили полный текст решения Комитета РФС по этике в отношении Владимира Писарского.

В трехдневный срок будем его обжаловать в Апелляционный комитет РФС», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Писарский (Сычевой)
Комитет по этике
logoРФС
Антон Смирнов агент
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