«Оренбург» показал форму на сезон-2025/26. Дизайн приурочен к 50-летию клуба, комплекты презентовали болельщики разных профессий

«Оренбург» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2025/26.

«Новый сезон станет особенным для «Оренбурга ». Во второй его половине мы отметим важную дату – 50-летие.

Совместно с технологичным российским брендом PRIMERA мы приурочили дизайн новой формы к юбилею клуба.



Глубокий синий цвет домашнего комплекта – дань гордому степному небу, под которым клуб прошел свой путь: от первых матчей на стадионе «Динамо» до полных трибун «Газовика». Диагональные полосы, стремящиеся вверх, – символ постоянного движения, которое сопровождает «Оренбург» на протяжении всей его истории.

Гостевой комплект – органичный белый. Тонкой нитью отражен 1976 год – ключевой в истории клуба и города.

Лицом презентации стали те, без кого невозможно существование клуба – болельщики. Газодобытчик, комбайнер, казак, пуховница – эти и другие профессии объединяет любовь к «Оренбургу», – говорится на сайте оренбургского клуба.

Сегодня «Оренбург» примет ЦСКА в 1-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: fcorenburg.ru